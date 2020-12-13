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Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayında!
Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayında!
13 Aralık 2020 Pazar - 15:16
| Son Güncelleme : 13 12 2020 - 15:16
Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor!
SONRA OKU
Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
sadakatsiz
bölüm
10
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