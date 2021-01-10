Saçla oynama alışkanlığı bu sorunların belirtisi olabilir!

Saçı parmağın etrafına sarma ve döndürme pek çok kişinin yaptığı yaygın bir alışkanlık. Özellikle çocuklar, kaygıyı yatıştırmak, yatmadan önce gevşemek veya sadece can sıkıntısıyla başa çıkmak için kendi kendine yatıştırmanın bir yolu olarak saçları ile oynar. Çoğu kişi için de saç ile oynanması sinir bozucu bir alışkanlık olabilir. Bu yaygın alışkanlık altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Saç ile sürekli oynamak altta yatan bir sağlık sorunu belirtisi olabilir mi? Çoğu kişinin belki de farkında olmadan yaptığı bu yaygın alışkanlık bazı kişiler için sinir bozucu olabilir. Öncelikle bu alışkanlık saçınıza zarar vererek saçın düğümleşmesine uçların kırılmasına neden olabiliyor. Ancak bu fiziksel sorunun yanında aslında ruhsal sorunların da habercisi olabilir.

Saç ile oynama davranışı, sinirsel bir alışkanlıktan veya çocukluktaki dikkat dağınıklığından kaynaklanabilir ve vücut odaklı tekrarlayan bir davranışa dönüşebilir. Saç döndürme alışkanlıklarının trikotilomaniye yol açabileceğine dair yaygın bir inanç da var . Bu, aşırı bir şekilde kendi saçınızı çekme dürtüsüne neden olan bir zihinsel sağlık durumudur.

YETİŞKİNLERDE TEKRARLAYAN ALIŞKANLIKLAR!

Saç döndürme alışkanlığına sahip bir yetişkinseniz, bunun çocukluktan gelen bir davranış olması mümkündür. Yapılan çalışmalar, bu tür davranışların sabırsızlık, can sıkıntısı, hayal kırıklığı ve tatminsizlik arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Saç ile oynama alışkanlığı, can sıkıntısını hafifletebilir ve ayrıca yorgun hissettiğinizde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bir toplantı sırasında uyanık kalmak için savaşırken ya da pijamalarınızda en sevdiğiniz diziyi izlerken saçınızla oynan eğilimindeyseniz, bu davranışı alışkanlığa çevirmiş olabilirsiniz.

ANSKİYETE BELİRTİSİ

Saçlarınızla oynamak çocuklukta veya ergenlikte başlamış ve endişeli olduğunuzda yaptığınız bir şeye dönüşmüş olabilir. Gergin hissettiğinizde veya rahatsız edici, endişeli düşüncelerle başa çıkarken saçınızla oynuyorsanız bu alışkanlık bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) BELİRTİSİ

Saç döndürme, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) bir işareti olabilir. Başka OKB semptomlarınız varsa, saç döndürme alışkanlığınız durumunuzun bir parçası olarak ortaya çıkmış olabilir.

OKB'nin diğer semptomları şunları içerir:

- Tekrar tekrar ortaya çıkan üzücü düşünceler veya dürtüler

- Stres ve kaygıyı geçici olarak azaltan tekrarlayan eylemler veya "ritüeller"

- Günde bir saatten fazla süren ve günlük hayata müdahale eden semptomlar.

ÇOCUKLARIN TEKRARLAYAN ALIŞKANLIKLARI!

Çocuklarda saç ile oynama, yürümeye başlayan çocukluk yıllarında stres veya yorgunluğun üstesinden gelme mekanizması olarak başlayabilir.

Çocukken karmaşık duyguları ifade etmek veya çevrenizi kontrol etmek zor olduğu için, bazen beden kontrolü ele alır ve bunun yerine fiziksel bir başa çıkma mekanizması oluşturur.

Saç döndürme, bir duraklama veya kendi kendini uyarma biçimidir. Diğer uyarma örnekleri ise şunlardır:

- Tırnaklarını yemek

- Parmaklarını vurmak

- Ayağını sallamak.

SAÇLA OYNAMA ALIŞKANLIĞI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

- Ellerinizi örgü veya tığ işi gibi yapıcı bir şeyle meşgul edin.

- Saçınızı döndürmek yerine fırçalayın.

- Çekme arzusunu azaltmak için saçınıza iyi bakın.

- Farkındalık veya meditasyon gibi alternatif stres giderme tekniklerini öğrenin .

- Bilişsel davranışçı terapinin (CBT) yardımcı olup olmayacağını öğrenmek için bir psikologla konuşun .