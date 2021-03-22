Saçlarının seyrekliğinden ya da bölgesel dökülmelerden şikayetçi olanlar için saç simülasyonu uygulaması önerilmektedir.

Son yıllarda oldukça yaygınlaşmış saç simülasyonunun detaylarını, çalışmalarına Avrupa’da devam eden ve profesyonel kalıcı makyaj eğitmeni olan Sa Baran açıklıyor.

SAÇ SİMÜLASYONUNU KİMLER YAPTIRABİLİR?

Cinsiyet gözetmeksizin, genetik faktörlerden, kaza sıyrıklarından, hastalıktan, kafasında hiç saç olmayan, saçları seyrek olan, ya da saç ektirip istediği sonucu elde edemeyen kişiler için saç simülasyonu harika bir çözümdür.

Uzman kişiler tarafından talep eden herkese uygulanabilir ve uygulamanın memnuniyet açısından verimliliği çok yüksektir.

Saç simülasyonu ile kafanızda saç olmayan kısımlara küçük boya efektleri uygulanarak gerçek saç görünümü sağlanır. Uzun saça “saç kılı efekti”, hiç saçı olmayan kişilere ise “bir numara saç tıraşı efekti” verilir. 6 hafta sonra rötuş işlemi yapılır. Kacılığı cildin yapısına göre 3 ila 5 yıl arası değişkenlik gösterir. Uygulama bir dövme işlemi olmadığından ömür boyu kalıcılık sağlamaz. 3 yıl sonra renk açılmalarını gidermek için rengi tazeletebilirsiniz.

İŞLEM NASIL UYGULANMALI?

Cilt sağlığı için organik pigment kullanılmalı ve tek kullanımlık steril iğnelerle cilde yerleştirilmelidir. Bu pigmentlerin tüm alerjik testlerden geçmiş ve belirli sağlık kuruluşları tarafından mutlaka onaylanmış olması gerekir. Bölgenin genişliğine göre işlem süresi yaklaşık 3 ila 10 saat sürmekte ve asla acı hissedilmemektir. Uygulama sonrası kabuklanmalar üçüncü günün sonunda kendiliğinden tamamen temizlenir.

İŞLEM SONRASI DİKKAT EDİLECEKLER