Saç problemlerine PRP çözümü

Saç problemlerinin yeni nesil teknolojilerle kalıcı çözüme kavuştuğunu belirten Gülşen Şener, “PRP olarak bilinen “trombosit zengin plazma" uygulamaları, Türkiye’de de sıklıkla kullanılıyor. PRP sabır ve kararlılıkla uygulandığında kalıcı bir çözüm sunuyor” dedi.

Genellikle erkeklerin sorunu olarak bilinen saç dökülmesi, doğum sonrasında, demir eksikliği yüzünden, hormonal ya da genetik sebeplerle kadınlarda da sıklıkla görülebiliyor. Hızla gelişen teknoloji, saç dökülmelerinde de etkisini gösteriyor. Bunların arasında yer alan ve PRP (Platellet Rich Plasma) olarak bilinen “trombosit zengin plazma" uygulamaları, Türkiye’de de kullanılıyor. PRP hakkında bilgi veren Gülşen Şener, PRP’nin sabır ve kararlılıkla uygulanması gereken pahalı bir işlem olduğunu ancak kalıcı bir çözüm sunduğunun altını çizdi.

PAHALI, DEVAMLILIK İSTEYEN AMA KALICI BİR ÇÖZÜM

Şener, yaptığı açıklamada “PRP son dönemde en çok tercih edilen saç terapi işlemlerinden biri olmakla birlikte oldukça pahalı ve devamlılık isteyen bir uygulama. İşlemlerin sonuçları uzun dönemde alınıyor. Oysa insan doğası sabırsız, hemen sonuç görmek ve saç dökülmesinin hemen durmasını istiyor. PRP, uzun soluklu ama en kalıcı ve olumlu sonuç alınabilen yöntemlerden biri. Bu uygulamayı yaptırmak isteyen danışanlarımıza bu gerçeklerden bahsetmeden tedaviye başlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülşen Şener, “PRP, trombosit miktarı artırılan plazmanın saç köklerine enjekte edilmesi işlemidir. Saç köklerinin belenerek kalınlaşmasını sağlar. Böylece saç dökülme hızı azalır. Bu işlem saç dökülmelerini önlemede kullanıldığı gibi saç ekim işleminden sonra da sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

“KAMUSAL DENETİMLERİN ARTMASI ÖNEMLİ”

Tedavisi mümkün olan kellik ve saç dökülme problemleri olan hastalara yaptıkları PRP işlemleri neticesinde güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen Şener “PRP yöntemleri neticesinde başarılı sonuçlar aldığımız için bu yöntemi uygulamayı sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarımızdan dolayı da tercih ediliyoruz. Aynı alanda çalışan irili ufaklı pek çok mekan olsa da bizim gibi köklü ve işinin ehli merkezlerin sayısı az. Kamusal denetimlerin artmasının, sağlıklı uygulamaların yaygınlaşması için önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.