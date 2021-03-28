Saç ektirme merkezleri doldu taştı! Yurt dışından gelenlerin sayısı arttı

Pandemi birçok sektörü olumsuz etkiledi. İşler neredeyse durma noktasına geldi. Bazı sektörler ise koronavirüs salgınından etkilenmedi. Bu sektörlerden birini de saç ektirme merkezleri oluşturuyor. Bu dönemde yurt dışından saç ektirmek için gelenlerin sayısı da arttı.

Saç ektirme furyası pandemi dinlemedi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminin en güçlü zamanında bile, vatandaşların karaciğer nakli olmaktan çekindiklerini, fıtıklarını aldırmadıklarını ancak saç ekimi yaptırmayı hiç bırakmadıklarını açıkladı.

Bu durumun sosyolojik bir vaka olarak araştırılması gerektiğini belirten Bahat, şunları söyledi: “İnsanların sağlık tüketim alışkanlıklarında, pandemi döneminde, önceden hiç öngöremediğimiz değişiklikler oldu. Bir sürü hastamız bir yılı geçen bu süreçte kronik problemlerini tedavi ve takip yaptırmazken, bir sürüsü gerekli kontrollerden geçmeyip, ilerlemiş kalp ve kanser hastalıklarıyla müracaat etmek zorunda kalırken, saç ekiminin meme protezinin, burun estetiğinin, botoks dolgu gibi işlemlerin artarak devam etmiş olması, hepimizin dikkatini çekti.

YÖNETMEYE ÇALIŞTILAR

Merak edip geçmişte yoğun streslerin (2. Dünya Savaşında Avrupa ’daki durum gibi) olduğu zamanlarda neler olduğuna baktım, ülkeler en yüksek üreme hızına sahip olmuş. İnsanlar geleceklerini göremezken, çok daha büyük bir doğurganlık durumu oluşmuş. Buradaki stresi de güzelleşmeye çalışarak yönetmeye çalıştılar. Sağlık turizmi için gelen kişilerde de saç ekimi ve estetik operasyonlar, ulaşımın zorlaşmasına rağmen, ilk sıralardaki yerini hiç kaybetmedi. Ancak bunlar istatistiklerde yeterince görünmüyor.”

ALMANYA’DAN GELENLER YÜKSELDİ

Irak, Azerbaycan, Afganistan, Almanya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin Türk turizminin yüzde 23.4’ünü sağlık alanının oluşturduğunu, pandemide bu alanda yüzde 48’lik azalma olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “Salgında, sağlık turizminde, ilk sırayı kadın hastalıkları ve doğum aldı. Bu bölümü sırasıyla göz hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, cildiye, diş hekimliği ve kardiyoloji takip etti. Pandemi öncesinde ilk 10’da Suriye Libya , Türkmenistan, Rusya İran ve Gürcistan yer alırken, pandemide sıralama, Suriye, Irak, Almanya, Libya, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya ve Birleşik Krallık olarak değişti. Almanya’dan gelen hasta sayısında yüzde yüz artış oldu.”

‘SAÇ EKİMİ YÖNETMELİĞİ’