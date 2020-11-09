Saç ektirdi! Hayatını kaybetti

İstanbul Etiler'de bulunan bir güzellik merkezinde saç ekimi yaptıran 34 yaşındaki Umut Tuğcu, operasyon sonrası kendisini iyi hissetmediğini ve mide bulantısı şikayetiyle doktorunu aradı. Operasyonu gerçekleştiren doktor "Tansiyonun düşmüştür, tuzlu bir şeyler ye" yanıtını verdi. Genç adam odasına girdikten sonra bayıldı ve çağrılan ambulans hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti.

İstanbul Etiler 'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için giden Umut Tuğcu, ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. 5 Kasım günü operasyon için annesiyle hastane ye giden genç adam, saatler süren saç ekimi sonrası taburcu edildi.

DOKTORUNU ARADI: TANSİYONUN DÜŞMÜŞTÜR...

Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve dönerken midesinin bulandığını, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneyi arayan Tuğcu'ya güzellik merkezinde operasyonu yapan doktor, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak genç adam hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi. Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi.