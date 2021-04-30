Saç ekiminde en yeni yöntem: Ozon FUE

Pek çok kişinin saç sorununa çözüm olan FUE, DHI ve Safir FUE saç ekim yöntemlerine artık Ozon FUE yöntemi de eklendi. Ozon tedavisinin dokuları besleyici, yenileyici ve yara iyileştirici özelliğinden yararlanılan yeni yöntemde, başarı oranı da hayli yüksek.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, gelişen teknoloji sayesinde saç ekimi operasyonlarının her geçen gün daha konforlu ve başarılı sonuçlar sunduğunu belirtirken, uygulanan FUE, DHI (kalem ekimi) ve Safir FUE yöntemlerine son yıllarda bir yenisinin eklendiğini kaydetti. Dr. Erdoğan, uygulama sırasında hastadan alınan bir miktar kanın medikal ozon gazı ile zenginleştirilerek hastaya tekrar verilmesiyle birlikte kişi için uygun olan saç nakli operasyonunun yapıldığı Ozon FUE saç ekimi uygulamasında, kişiye kaç seans ozon tedavisi yapılacağı ve verilecek ozon dozunun hekim tarafından kişinin tetkik sonuçlarına göre kararlaştırıldığını söyledi.

HASTA İÇİN EN UYGUN YÖNTEM SEÇİLİR

Saç ekiminde operasyonun hangi yöntemle yapılacağını, kişinin cilt tipi ve saç yoğunluğunun belirlediğini ifade eden Dr. Erdoğan, bunun için hastadan kan örnekleri alındığını belirtti. Operasyon öncesi ve sonrası birçok faktörün saç ekimi sürecini ve başarısını etkilediğine de dikkat çeken Dr. Erdoğan, “Saç ekimi operasyonu esnasında seyrelmiş alana ekilecek saç kökleri kişinin dökülmeye dirençli saçlarının olduğu ense kısmından tek tek alınır. Saç kökleri tek, ikili ve üçlü olarak tek tek ayrılarak ekim için hazırlanır ve özel kaplarda bekler. Kök alım sürecinin bitmesinin ardından ekim aşamasına geçilir. Hasta için en uygun yöntemle saç kökleri seyrek alanlara nakledilir" dedi.

SAÇ EKİMİ BİR ANLAMDA SAÇ NAKLİDİR

Saç ekiminin bir anlamda saç nakli olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Saç kökleri vücuttan ayrıldığı ilk andan itibaren ekilecek ana kadar stres altındadır. Minimal oksijen kullanarak yaşamsal fonksiyonları idame ettirmeye çalışır. Saçlı deride bu kök için açılan nakil kanalına yerleştiği andan itibaren saç kökünün beslenmesi için yeni damarlar oluşmaya başlar. Saç kökünün yeni ekildiği alanda oluşan bu hummalı iyileşme süreci bir yandan da ekim için açılan yarayı tamir etmeye çalışır. Aynı anda saçların toplandığı ense alanında da oluşan boşlukların tamiri süreci de duruma eklenir. İşte bu aşamaların tamamında bolca oksijene ihtiyaç vardır. Ozon FUE saç ekimi yöntemiyle saç köklerinin ve cilt hücrelerinin ihtiyacı olan oksijen sağlanır."

OZON FUE İLE DAHA KISA SÜREDE İYİLEŞME

Tıpta yıllardır birçok alanda başarıyla kullanılan ozon tedavisinin dokuları besleyici, yenileyici ve yara iyileştirici özelliğinden destek alındığını hatırlatan Dr. Erdoğan, “Ekim yapılan ve ensedeki alanda hızla iyileşen yaralar, ekilen saç köklerinin sağlıkla hızlı tutunması, kabukların kolayca ve hızla dökülmesi sağlanır. Ekilen saç köklerinde oluşacak şok dökülmeyi azaltır" dedi. Ozon FUE saç ekimi yönteminin hastaların kısa sürede iyileşmesini sağladığını, uygulamanın daha ağrısız olduğunu, ekilen saç köklerinin daha fazla tutunmasını sağladığını ve böylelikle uygulamanın başarısını artırdığını anlatan Dr. Erdoğan, saç ekimi esnasında uygulanan yenilikçi yöntemlerle başarı oranının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.