Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar

Saç ekimi günümüzde daha çok erkek tipi kellik dökülmesi olan kişilere ya da kadınlarda altta yatan bir sebep yoksa kulak arkasında yeterli miktarda saçı olan kişilere yapıldığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Sır, “Hastanın tedavisine başlanmadan önce sağlığı ile ilgili riskli bir durumun olup olmadığının kontrolü sağlanmalıdır” dedi.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Emin Sır, “Stres ve çeşitli hastalıklara bağlı saç dökülmelerinde önce altta yatan sebepler araştırılıp ortadan kaldırıldıktan sonra saçlar yerine gelmez ise her iki kulak arasında yeteri kadar saçı olan kişilere saç ekimi yapılabilir” diye konuştu.

Tedaviye başlamadan önce hastanın sağlığı ile ilgili bir risk olup olmadığına dair yapılan testlerin sonucuna göre yol haritası çizildiğini söyleyen Dr. Sır, “Ekim işleminden önce hastanın kellik durumu, saçların alınacağı donör alan ve saçların yapısı ile ilgili ayrıntılı bir muayene yapılır. Verici alanda yeteri kadar kök yoksa hastaya operasyondan fayda göremeyeceği belirtilir ve işlem iptal edilir” şeklinde konuştu.

“KIL KÖKLERİ ÇOĞALTILMAZ, VAR OLAN KIL FOLLİKÜLLERİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLİR”

Saç ekimi işleminde FUT ve FUE denen iki yöntemin ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabileceğini belirten Dr. Sır, “Halk arasında bu operasyonun saç köklerini çoğaltmaya yönelik olduğunu düşünenler var. Saç ekiminde, kıl follikülleri çoğaltılamaz var olan kıl folliküllerinin yeri değiştirilir. Kıl köklerinin alınacağı verici sahadaki kılların anatomisine bakıldığını belirterek kılların anatomisinin uygun olmaması ya da alıcı sahada çok fazla açıklık olması ve işlem sonrasında verici sahada çok fazla seyrekleşme olması durumunda yine saç ekiminden vazgeçildiğini ve hastaya medikal bir tedavi uygulanmalıdır. Erkek tipi kelliğin genellikle 40’lı yaşlara doğru azalıyor. Saç ekimi için bu yaşların beklenebileceği gibi daha erken dönemde de açıklık olan alanların kapatılabilir” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR DA SAÇ EKTİREBİLİR”

Halk arasında saç ekimi ile ilgili doğru bilinen yanlışlara da değinen Dr. Emin Sır, “Saç ekimin sadece erkeklere uygulandığı düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Kadınların da günümüzde saç ekimi yaptırabilir. Yazın saç ekimi yapılmaz: Kişiler işlem sonrası doktorunun talimatlarına uygun davranırsa her mevsim saç ekimi yapılabilir. Tepe bölgesine saç ekilmez. Deneyimli doktorlar bu bölgeye de saç ekimi gerçekleştirebilir. Ekilen saçları kısa kestirmemek gerekir: Ekilen saçlar sizin kendi saçınız olduğu için ve tamamen normal olacağı için istenen kısalıkta kestirilebilir. Saçlar geriye taranmalı: Ekilen saçlar istenen yöne taranabilir. Saç ekimi bir kere yapılabilir: Hastanın verici sahası uygunsa gerekirse 2'nci ya da 3'üncü seans işlem uygulanabilir. Ekilen saçlar tamamen dökülebilir. Ekim sonrası şok dökülmeyi takiben işlem uygun ellerde ve merkezlerde yapılmışsa saçlarınız tekrardan çıkacak ve gür bir hal alacaktır” şeklinde konuştu.