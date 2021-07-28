Saç ekimi hakkında sık sorulanlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, saç ekimiyle ilgili en çok merak edilen soruları sizler için cevapladı.

En fazla tercih edilen saç ekimi tekniği hangisidir?

Günümüzde DHI tekniği biz cerrahlar tarafından daha çok tercih ediliyor. DHI tekniği hem daha hızlı iyileşme süresi sağlıyor hem de saç ekiminde daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu teknikle saçın tıraşlanmasına gerek olmaz. 6.000 ile 7.000 kadar greft ekimi yapılabilir. Bilgisayarlı saç analizinin ardından saç ekim tekniğine karar verilir, saç ekim işlemini gerçekleştirdikten sonra ise PRP tedavisiyle saç köklerinin tutunmasını ve saçın daha kaliteli ve daha hızlı çıkması sağlanabilir.

PRP destekli saç ekimi nedir?

PRP doku besleyici ve onarıcı bir serumdur. Kişiden alınan kan özel bir işlemden geçirilerek bir serum haline getiriliyor. Bu serum saçsız alanlar ile seyrelmiş, incelmiş ve canlılığını kaybetmiş saçlı bölgelere uygulanabiliyor. Bu serum tedavisi ile saç tellerinde onarım ve yoğunluk sağlanabiliyor.

Saç ekimi ne kadar sürer, acı verir mi?

Saç ekimi süremiz yaklaşık 4 ila 6 saat arasında sürmektedir. Bu sizden alınacak greft sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu işlem sırasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Operasyondan önce saç ekimi yapılacak bölgeye lokal sprey sıkılır, lokal sprey sıkıldıktan sonra lokal anestezi uygulanır. Bu şekilde operasyonun başından sonuna herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmeniz engellenmiş olur.

Saç ekimi işlemi sırasında neler yapılabilir?

Saç ekim işlemi son derecede konforlu bir ortamda gerçekleştirilir. Saç ekim işlemi yapılırken siz aynı anda çayınız ya da kahvenizi içebilir. Televizyon izleyebilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Siz keyfinize bakarken bu esnada hekimimiz saç ekim işleminizi gerçekleştiriyor.

Saç ekimi donrası saçlar tekrar dökülür mü?

Saç ekimi sonrası saçlar dökülmez. Nedeni ise öncelikle ense bölgesindeki kıl folekülleri testesterona duyarsızdır. Saç ekiminden bir ay sonrasında bir şok evresi buna telojen safha deniliyor. Sadece bu şok evresinde saçlar dökülür sonrasında ise kıl kökü derinin altında kaldığı için aşama aşama saçlar önce ince telli kıvırcık olarak çıkar, sonrasında ise zamanla kalınlaşarak düz hale gelir. Bu süre 9 ayı bulur.

Saç ekiminden sonra nelere dikkat edilmelidir?

İlk yıkama saç ekim merkezinde gerçekleştirilir. 3. gün civarında ve sonraki günlerde her gün saçınızı nasıl yıkamanız gerektiği gösterilir. 3. günden sonra saç yıkamayı siz ev şartlarında yapabiliyorsunuz. Bir hafta civarında alkol, sigara tüketiminden uzak durulmalıdır. Güneş ışınları, solaryum sauna gibi aktivitelerden 2 hafta civarı uzak kalınması önerilir. 10. gün civarında saç diplerinde oluşan küçük küçük kabuklanmaların neredeyse tamamı dökülmüş olacaktır. Bu size verilen özel losyon ve şampuanlarla olacaktır.

Deniz, hamam ve saunaya girebilir miyim?

Saç ekim işleminden sonra solaryum, deniz ya da havuza girmek için yaklaşık 2 ay beklemeniz gerekebilir. Çünkü bu arada yara %90 - %95 oranında iyileşmiş olur. Ancak güneşten korunmak için güneş koruyucu krem, şapka ya da bone kullanmaya özen göstermelisiniz.