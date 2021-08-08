Saç ekimi ağrılı bir operasyon mudur?

Dünya çapında, yaklaşık Erkeklerin yüzde 60'ı ve kadınların yüzde 50'si saç dökülmesi sorunuyla karşılaşıyor. Bu sorunu yaşayan pek çok kişi de hem özgüven kazanmak hem de iyi görünmek için saç ekimi operasyonlarına yöneliyor. Saç ekimine karar verme aşamasında olan pek çok kişinin aklına saç ekiminin ağrılı bir işlem olup olmadığı sorusu geliyor. Uzman Dr. Levent Acar saç ekimi işlemi ve kullanılan teknikleri anlattı.

Saç dökülmesi hormonal ve genetik koşullara bağlı olarak kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen durumların başında geliyor. Saç kaybı kişinin özgüvenini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi bazen kişinin sosyal hayattan uzaklaşmasına da neden olabiliyor.

Tıbbın geldiği son noktada, bu problemleri ortadan kaldırabilecek birçok yöntem ve teknik ile çok tatmin edici sonuçlar alınıyor ve kişinin geçmiş görünümüne yeniden kavuşması sağlanıyor. Bu süreçte saç ekimi operasyonlarında akıllara en çok operasyonda ağrı hissedilip hissedilmediği sorusu geliyor. Uzman Dr. Levent Acar saç ekimi operasyonları hakkında bilgiler verdi.

AĞRI HİSSİ YÜZDE 70 ORTADAN KALDIRILIYOR!

Ağrısız anestezi tekniği sayesinde ağrı hissinin yüzde 70 ortadan kaldırıldığını söyleyen Uzman Dr. Levent Acar,“Saç ekimi yöntemleri, teknikleri ve ekipmanları her geçen gün biraz daha gelişmekte. İçinde yaşadığımız çağ her şeyin hızlı bir şekilde değiştiği, teknolojinin her geçen gün biraz daha hayatımıza dahil olduğu bir çağ. Sağlık alanında da bu teknolojiler gün ve gün artıyor. Ağrısız anestezi tekniği de bunlardan yalnızca biri. Bu teknik klasik lokal anestezi tekniğinden farklı olarak bildiğimiz iğneler yerine cildin altına basınçla anestezik ilacın verilmesini sağlıyor. Bu sayede anestezi esnasında bile ağrı hissi yaklaşık %70 ortadan kaldırılmış oluyor." dedi.

ÜSTÜN STANDARTLARDA EKİPMANLARLA İŞLEM YAPILIYOR!

Operasyonun bu aşamasından sonra kişi bir acı hissetmediğini vurgulayan Dr. Acar, seç ekimi opersyonunun nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi verdi. Dr. jLevent Acar, "Devam eden süreçte kafanın arka ve yan bölümlerinde bulunan donör alanı denilen bölgeden saç kökleri özel bir cihaz marifetiyle teker teker toplanıyorlar. Elde edilen sağlıklı saç kökleri implanter pen isimli özel bir kalem yardımıyla saç ekiminin yapılacağı alana yerleştiriliyor ve operasyon tamamlanıyor. Operasyonun süresi kişinin saçsız alanının büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Çok üstün standartlarda ekipmanlar ve teknikler kullanıyoruz.” diye konuştu.