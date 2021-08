Saç ekimi ağrılı bir operasyon mudur?

Saç dökülmesi hormonal ve genetik koşullara bağlı olarak kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen durumların başında geliyor. Saç kaybı kişinin özgüvenini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi bazen kişinin sosyal hayattan uzaklaşmasına da neden olabiliyor.

AĞRI HİSSİ YÜZDE 70 ORTADAN KALDIRILIYOR!

Ağrısız anestezi tekniği sayesinde ağrı hissinin yüzde 70 ortadan kaldırıldığını söyleyen Uzman Dr. Levent Acar,“Saç ekimi yöntemleri, teknikleri ve ekipmanları her geçen gün biraz daha gelişmekte. İçinde yaşadığımız çağ her şeyin hızlı bir şekilde değiştiği, teknolojinin her geçen gün biraz daha hayatımıza dahil olduğu bir çağ. Sağlık alanında da bu teknolojiler gün ve gün artıyor. Ağrısız anestezi tekniği de bunlardan yalnızca biri. Bu teknik klasik lokal anestezi tekniğinden farklı olarak bildiğimiz iğneler yerine cildin altına basınçla anestezik ilacın verilmesini sağlıyor. Bu sayede anestezi esnasında bile ağrı hissi yaklaşık %70 ortadan kaldırılmış oluyor." dedi.