Ramazan ayı diğer aylardan ayıran faziletli, üstün kılan özelliklerinin başında oruç ibadeti geliyor. Ramazan ayı ile birlikte orucun yükümlülükleri, oruç ibadeti, orucu bozan haller gibi konular bu ayı idrak edecek pek çok kişi tarafından sıklıkla merak ediliyor. Peki, Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı? İşte saç boyatma ile ilgili merak edilenler...

Oruç tutmak kişinin, Allah rızası için kötü alışkanlıklardan ya da yiyecek ve içecekten kendini alıkoymasıdır. Bu nedenle oruç ibadedini yerine getirirken nelerin haram olduğunu bilmek veya nelerin orucu bozup bozmadığını bilmek önemlidir. Özellikle Saç boyatma konusu da pek çok kişinin en kararsız kaldığı durumların başında geliyor. Ramazan ayında kişisel bakımlarını ihmal etmek istemeyenler de saç boyası ve saç boyatma ile ilgili konuları araştırıyor. Peki, Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı? İşte detaylar...

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de saç boyatmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Kadın ya da erkek herkes tarafından cevabı pek bilinmeyen bu sorunun sebebi, boyama sırasında boyanın deriye nüfus ederek orucu bozabileceği düşüncesindedir.

Saç boyatma kişilerin dış görünüşlerine dikkat etmek için yaptıkları kişisel bir bakımdır. Oruç tutarken yapılan saç boyatma işleminde bireylerin derine ya da saç tellerine değen boyanın orucu bozmadığı diyanet tarafından söylenmektedir.

Bu konuda hassas düşünenler için din adamları tarafından şu örnek verilmektedir; nasıl ki yüzümüzü suyla yıkıyoruz, saçımızı tarakla tarıyoruz, duş alıyoruz ve oruç bozulmuyorsa saç boyama işleminde de oruç bozan bir durum söz konusu değildir. Krem sürmekle aynı yapıdadır. Ancak saç boyatma işlemi sırasında oruçlu kişinin ağzına ve burnuna zerrecik ya da duman gitmesi söz konusuysa bu durum orucu tehlikeye atabilmektedir. Örneğin; fısfıs şeklinde temas da bulunan parfüm, kolonya, deodorant gibi kokularda da aynı durum söz konusudur.

Diyanet, resmi sitesinde vatandaşların kararsız kaldığı, saç boyatmanın oruca engel olup olmadığı konusunu "bozmaz" şeklinde cevaplamıştır. Birçok din adamı da Diyanet’in bu düşüncesini desteklemektedir. Yukarıda anlattığımız durumlar nedeniyle bazı din adamlarına göre saç boyatma konusunda dikkatli olunması gerektiği söylenmektedir.