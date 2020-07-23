Saç bakım sırlarında uzman tavsiyesi

Saç bakım herkesin mutlaka dikkat etmesi gereken bakım sırlarının başında geliyor. Peki doğru saç bakımı nasıl yapılmalı? Saç bakım sırları neler? Saç boyatırken neye dikkat etmek gerekir? Saç boyası sırasında hangi işlemler saçı yıpratır? İşte yanıtı...

Saç şekillendirme ve renklendirme uzmanı Selçuk Sümer, saç güzelliğinin püf noktalarını anlatırken saç bakımı hakkında merak edilen tüm sorulara da yanıt verdi.

Saçlar boyatılırken nelere dikkat edilmeli?

Selçuk Sümer: Saç boyama sırasında saçın dış koruyucu kısmı açılır ve boya emilir. Eğer bu kısım kapanmadan saçınızı yıkarsanız fazla miktarda renk kaybı meydana gelecektir bunu önlemek adına illaki yıkanması gerekiyorsa renk koruyucu bir şampuanla yıkanmasını tavsiye ediyorum. Saçın dış koruyucu kısmının kapanması için boyadan sonraki ilk 24 saat saçı yıkamamalısınız. Koyu renkli saçlarınız varsa daha açık bir saç rengi için saçlarınızı açtırmanız gerekir yalnız saç boyası saç renginizi olduğundan daha açık yapmaz .Saçlarınızı yağlıyken boyatmak oldukça faydalıdır boyanın saç derinize zarar vermesinin önüne geçmiş olursunuz .Yıpranmış, kurumuş ,bakımsız saçlarda istenen boya verimi ve renkler istenilenden biraz farklı olabiliyor bu yüzden saçlarınıza b5 vitamini, keratin, e vitamini kullanabilirsiniz.

Hangi işlemler saçı yıpratır? Bu işlemlerin saçı yıpratmasını önleyecek bir yöntem var mı?

Selçuk Sümer: Sık aralıklarla saç boyası uygulanması ve saç rengini keskin bir şekilde değiştirmek saça oldukça zarar verir. Siyah bir saçtan sarıya dönüş, sarı bir saçı kızıl renge boyamak gibi bu tarz işlemler oldukça yıpratıcı olabiliyor. Bunun yerine saçlarınızı kendi rengine daha yakın renklerde boyamak ve açıcılarla yaptığımız işlemleri de belirli aralıklarla yaptırmak saç sağlınız için daha yararlı olur. Saçlarınıza haftada 1-2 defa bakım maskeleri kullanmak, gereksiz düzleştirici, maşa kullanmamak, saçınıza sık sık krepe atmamak, saçı çok sıkı toplamamak, saçı kuru iken taramamakta saç sağlığınız için oldukça faydalıdır.

Saçlarımızı boyattıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Selçuk Sümer: Saç boyası özelliklede saçın rengi açılarak boyanan saçlar daha kolay yıpranır. Bu yüzden yıpranan saçlara onarıcı işlemler uygulanmalıdır. Başta boyalı saçlara uygun bir şampuan seçilmelidir. Onarıcı bakım maskeleri ve serumlar öneriyoruz. Bu bakımlarla saçınızın hem görüntüsü hem de sağlığı açısından olumlu sonuçlar alınır. Boyalı saçlarınızı ısıya karşı koruyucu kremler kullandıktan sonra şekillendirmenizi tavsiye ediyoruz.

Yıpranmış bir saçı canlandırmanın bir yolu var mı?

Selçuk Sümer: Öncelikle yıpranmış saçımızın canlanması için birinci yapmamız gereken sülfatsız bir şampuan seçmektir. Sülfat içeren şampuanlarla saçı yıkadıkça saç derisi ve saç telleri daha da kurur .Bunu önlemek adına bu ilk adım olabilir. Yıpranmış saçlarınıza yapacağınız diğer bir uygulama haftada 1-2 kez saç bakım maskesi yapmak. Saç maskeleri saçın ihtiyacı olan nemi ve proteini tekrar karşılamalarına katkı sağlayarak daha canlı görünmesine yardımcı olur.