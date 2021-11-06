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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun 6 milyon TL'lik özel üretim oyuncağı!
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Etiler'de özel üretim Ferrari aracıyla görüntülendi. Garajında servet yatan Sarıoğlu, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi, üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir restoran çıkışında objektiflere yansıdı.