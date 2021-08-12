Sabina Toziya yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Çakırbeyli' karakterini canlandıran Sabina Toziya'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu, yaşamını yitirdi.
Toziya'nın vefatını dizinin senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu, yarın saat 09.00’da memleketi Makedonya’daki Üsküp Butel Cenaze Evi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.
"TARİF ETMEM İMKANSIZ"
Sabina Toziya'nın vefatının ardından aynı dizide rol aldığı Oktay Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk, kocaman bir hiçlik, boğazım düğüm düğüm. Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.
Usta oyuncu, geçen sezon 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.