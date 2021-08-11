Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı? Sabina Toziya neden öldü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularından, Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, 1946 doğumludur. 75 yaşında olan Sabina Toziya Üsküp, Makedonya da doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır.
Sabina Toziya tümör tedavisi görüyordu
72 yaşında oyuncu Sabina Toziya geçtiğimiz günlerde geçirdiği sağlık problemi ile gündeme gelmişti. Sabina Toziya'nın hastalığının beynindeki tümör olduğu belirtilmişti. Usta oyuncu Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Altı sezondur izleyiciyle buluşan 72 yaşındaki usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu dün hastaneden taburcu oldu. Toziya'nın ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce yaptı. 10 saat süren ameliyat sonucunda tümör temizlendi. Arkadaşları, oyuncuya "Geçmiş olsun güçlü kadın" diye destek mesajları attı.