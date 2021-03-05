SABİM, 'En İyi Kamu Hizmetleri' kategorisinde dünya birincisi

T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri’nde 'En İyi Kamu Hizmetleri' kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandı.

SABİM, ülkemizi uluslararası platformda bir kez daha başarıyla temsil etti. SABİM, 2020 yılının Ekim ayında 70'den fazla ülkeden iki bini aşkın çağrı merkezinin katıldığı Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, Ortadoğu , Afrika) Finalleri’nde, “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde altın madalya kazanarak dünya finallerine girmeye hak kazanmıştı.

Şubat 2021’de açıklanan Contact Center World Dünya Finalleri sonuçlarına göre ise “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya kazandı.

Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Finalleri ve Contact Center World Dünya Finalleri kapsamında yapılan oylamalar, tüm ülkelerden seçilmiş sektör profesyonellerinden oluşan jüri tarafından titizlikle incelenerek yapılıyor. Tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla tüm katılımcı ülkeler, kendi ülkelerinden olmayan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor.