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Sabiha Gökçen yurt dışı uçuşları başladı mı?

11 Haziran 2020 Perşembe - 9:47 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 9:47

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı. Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp, pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. Havalimanına bileti olmayan ve maske takmayan yolcular alınmadı.


Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet'in  tarifeli seferiyle saat 08.40'ta Londra'ya gerçekleşti. Bu uçuşu 08.50 Amsterdam,  09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet'in yurt dışı uçuş planlamaları  kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih'e de uçuşlar gerçekleştirilecek. Bu seferlere, karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili  makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor.

Tatil için Türkiye'ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla  yaklaşık üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, "11 Mart'ta bir haftalığına  tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere  iptal oldu. Bugün açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum orada eşim orada,  evim orada." dedi.

Amsterdam'da yaşayan Neriman Avcı ise "Üç aydır Türkiye'deyim,  koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum  Türkiye'de okuyor, onun için gelmiştim." ifadelerini kullandı.

Ailesini Almanya'nın Stuttgart kentine yolcu eden Metin Yalmaz da "Biz  burada kalıyoruz da çocuklar orada bulunan kayınpederimin yanına gidecek. Devamlı  oradayız, altı ayda bir gidip geliyoruz." diye konuştu.

 

 

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