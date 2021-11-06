Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen iptal edilen uçuşlar belli mi?

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Peki, Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, seferler normale döndü mü?

Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Bu gelişme sonrası Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlara kapatıldı, uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

BAZI UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi. Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

"DURUM GÜN İÇİNDE DEVAM EDECEK"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.