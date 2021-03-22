Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçe neden öldü, ne zaman kaç yaşında? Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in hayatı…

Türkiye'nin ilk kadın pilotu, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu olan Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in ölümünün 20. Yılında anılıyor. Ölüm yıldönümü vesilesiyle Sabiha Gökçen’in hayatı yeniden gündeme geldi. Hayatı, ölümü merak ediliyor. Peki, Sabiha Gökçen kimdir, nereli? Sabiha Gökçen ne zaman öldü?

Türk savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen bugün ölümünün 20. Yıldönümünde anılıyor. İstanbul'da Sabiha Gökçen havaalanına adı verilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen kaç yaşında ve neden vefat etti merak ediyor. Peki, Sabiha Gökçen kimdir, nereli? İşte Türkiye’nin ilk katın pilotlarından olan Sabiha Gökçen’in hayatı…

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinilen Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini alan Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı, avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Hava Okulunda uçuş Eğitimi alarak pilotluğa ilk adımını atan Sabiha Gökçen, 1935. Balkan Devletleri davetlisi olarak Atina Yunanistan'da. Sabiha Gökçen, Türkkuşu'nda 1955 yılına kadar başöğretmenlik yaptı. Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen " tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı. 1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.

SABİHA GÖKÇEN NEDEN ÖLDÜ?

22 Mart günü doğan Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.