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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar çıktı

24 Aralık 2020 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 16:28

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 24 sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.  Bazı sanıklara bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) ile bağlanıldı.
 
 Duruşmada son savunmaları sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski  Üsteğmen Cemil Esen'i, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım" eden  sıfatıyla iştirak ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın  duruşmalardaki tutumu ve davranışlarını göz önüne alan heyet, bu cezayı 14 yıl 2  aya indirdi.
 
Sanıklardan eski Üsteğmen Uğur Can Bekhan'ı "cebir ve şiddet  kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklardan  eski Astsubay Sinan Torunoğlu'nu aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına  çarptırdı.
 
Heyet, sanıklar Esen, Bekhan ve Torunoğlu'nun "tutuklu kaldıkları  süreyi, darbe teşebbüsüne muhtelif yerlerde karışan kimi askeri personelin kaçak  olmasını ve kaçma şüphelerinin bulunmasını" dikkate alarak, tutukluluk hallerinin  devamını kararlaştırdı.
 
Uzman çavuş olan diğer 21 sanığı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"  suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bu sanıkların,  "yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olmalarını, hüküm kesinleşinceye kadar masumiyet  karinesinden faydalanacak olmalarını ve dosyanın ikinci defa temyiz sürecini"  dikkate alarak tahliye edilmelerine hükmetti.
 
Davanın geçmişi
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Kasım 2017'de açıkladığı  kararında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen  Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle sanıklar eski Yüzbaşı Emre  Eryüz, eski Üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan ile eski  Astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir ve Sadullah Gökçe'nin,  "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni  ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin  fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
 
 Fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecinde pişmanlık  gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 8 sanığa takdiri indirim uygulanmasına yer  olmadığına hükmetmişti.
 
 Sanıklar Adem Erken, Alper Kamacı, Adli Aldemir, Cengiz Gümüş, Cihat  Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim Donat,  İbrahim Türkekul, Kadir Uyar, Muhammet Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız, Ozan  Gökbulak, Selami Göktürk, Serkan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel  Özdemir'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen  getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme  heyeti, sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını ve  verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alarak, cezalarını  müebbet hapis cezasına düşürmüştü.
 
Mahkeme heyeti, 28 sanığa "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek",  "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı  terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte  bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı  ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden bahsedilen suçların "geçitli suç"  kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı  karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.
 
 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 28 Mart 2018’de 28  sanığın, haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin yaptıkları istinaf  başvurularını karara bağlamış, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği  kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı,  delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından  değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetmişti. Sanıkların istinaf başvurularının  esastan reddine karar veren ceza dairesi ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin  de devamına karar vermişti.
 
 Temyiz itirazlarını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 sanıktan  Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı  onamıştı.
 
Ceza Dairesi, sanıklar Cemil Esen, Uğur Can Bekan, Sinan Torunoğlu,  Erkan Taşdemir, Adem Erken, Adil Aldemir, Alper Kamacı, Cengiz Gümüş, Cihat  Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim  Türkekul, İbrahim Donat, Kadir Uyar, Muhammed Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız,  Ozan Gökbulak, Selami Göktürk, Sekan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel  Özdemir hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen hükmü bozarak, atılı suça  "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiklerini değerlendirmişti.
 

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Sabiha Gökçen işgal girişimi FETÖ
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