Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 7 ayda 11,8 milyon yolcu kullandı

Alınan bilgiye göre, havalimanını kullanan yolcu sayısı, Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının artması ve salgın tedbirlerinin normale dönmesiyle artmaya başladı.

Havalimanından temmuz ayında 2,9 milyon yolcu seyahat etti. Bu, 2021 yılında şimdiye kadar ki en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Haziranda ise yolcu sayısı 2,2 milyondu.

Ocak-temmuz döneminde havalimanından seyahat eden yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 11,8 milyon oldu. Bu rakam geçen yıl 8,7 milyondu. 7 ayda iç hat yolcu sayısı 8,2 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 3,6 milyon olarak kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 7 ayda 86 bin 106 uçuş gerçekleşirken, uçuş sayısı artışı geçen yıla göre yüzde 43 oldu. Söz konusu dönemde iç hatlarda 56 bin 499, dış hatlarda 29 bin 607 uçuş gerçekleştirildi.