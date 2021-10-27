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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı'na özel uygulama

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 16:46 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 16:46

Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı’nda sevdikleri ile olmak için seyahat eden yolcularına 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1 günlük ücretsiz otopark fırsatı sunduğunu duyurdu.


Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Cumhuriyet Bayramı’na özel yaptığı kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında geçerli terminal giden ve gelen yolcu katı yeme&içme alanlarında yapacakları 300 lira ve üzeri harcamalarına ait fiş veya faturalarını otopark ödeme gişesinde ibraz ederek ISG katlı otoparkından 1 gün ücretsiz faydalanma hakkı kazanıyor. 
 
1 GÜN ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI
 
Ayrıca ISG Airport Hotel misafirlerine bayrama özel hazırlanan kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında ISG Airport Hotel’de 4 gün konaklayan otel misafirleri 3 günlük ödeme yaparak 1 gün ücretsiz konaklama fırsatından ve oteldeki tüm yeme & içme harcamalarında yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler.
 
Aynı tarihler arasında geçerli bir diğer otel kampanyası da otel restoranında 350 lira harcama yapan misafirlere aynı tarihler arasındaki seyahatlerinde kullanılmak üzere 2 kişilik ücretsiz hızlı geçiş (Fast Track) hakkı hediye ediliyor.
 
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