Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı'na özel uygulama

Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı’nda sevdikleri ile olmak için seyahat eden yolcularına 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1 günlük ücretsiz otopark fırsatı sunduğunu duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Cumhuriyet Bayramı ’na özel yaptığı kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında geçerli terminal giden ve gelen yolcu katı yeme&içme alanlarında yapacakları 300 lira ve üzeri harcamalarına ait fiş veya faturalarını otopark ödeme gişesinde ibraz ederek ISG katlı otoparkından 1 gün ücretsiz faydalanma hakkı kazanıyor.

1 GÜN ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Ayrıca ISG Airport Hotel misafirlerine bayrama özel hazırlanan kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında ISG Airport Hotel’de 4 gün konaklayan otel misafirleri 3 günlük ödeme yaparak 1 gün ücretsiz konaklama fırsatından ve oteldeki tüm yeme & içme harcamalarında yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler.

Aynı tarihler arasında geçerli bir diğer otel kampanyası da otel restoranında 350 lira harcama yapan misafirlere aynı tarihler arasındaki seyahatlerinde kullanılmak üzere 2 kişilik ücretsiz hızlı geçiş (Fast Track) hakkı hediye ediliyor.