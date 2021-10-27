Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı'na özel uygulama

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Cumhuriyet Bayramı’na özel yaptığı kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında geçerli terminal giden ve gelen yolcu katı yeme&içme alanlarında yapacakları 300 lira ve üzeri harcamalarına ait fiş veya faturalarını otopark ödeme gişesinde ibraz ederek ISG katlı otoparkından 1 gün ücretsiz faydalanma hakkı kazanıyor.
1 GÜN ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI
Ayrıca ISG Airport Hotel misafirlerine bayrama özel hazırlanan kampanyada, 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında ISG Airport Hotel’de 4 gün konaklayan otel misafirleri 3 günlük ödeme yaparak 1 gün ücretsiz konaklama fırsatından ve oteldeki tüm yeme & içme harcamalarında yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler.
Aynı tarihler arasında geçerli bir diğer otel kampanyası da otel restoranında 350 lira harcama yapan misafirlere aynı tarihler arasındaki seyahatlerinde kullanılmak üzere 2 kişilik ücretsiz hızlı geçiş (Fast Track) hakkı hediye ediliyor.