Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'in ilk çeyreğinde 4.2 milyon yolcu ağırladı

Pandemi sürecindeki önlemler kapsamında geçtiğimiz yıl havalimanları belli bir süre uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanlarının kapalı olduğu dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 55 oranında yolcu kaybı yaşarken, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 4.2 milyon yolcu ağırladı.

Sabiha Gökçe Havalimanı, 2021 Ocak ve Şubat aylarında 1.3’er milyon yolcu ağırlarken mart ayında ise 1.6 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen’de yolcu sayısı, uçuşların yeniden başladığı 2020 Haziran ayından bu yana ilk kez bir önceki yılın üstünde gerçekleşti.

22 Mart 2020 tarihinde uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yılın mart ayı sonunda 1.5 milyon yolcuya ulaşmıştı. Bu yıl mart ayında 1.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen’de böylece sadece Mart ayında geçen yıla göre yüzde 7 oranında bir artış yaşandı. Yılın 3 ayına bakıldığında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 oranında geriledi.

İlk 3 ayda iç hat yolcu sayısı 3 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 1.2 milyon olarak gerçekleşti. Mart ayındaki toparlanma uçuş sayılarına da yansıdı. 2021 yılı Ocak-Mart arası dönemde Sabiha Gökçen’den toplam 30 bin 740 uçuş gerçekleşti. Geçen yıl ilk 3 ayda bu rakam 46 bin 775 olmuştu. Ancak sadece 2021 mart ayına bakıldığında uçuş sayılarında geçen yıl mart ayına oranla yüzde 3 oranında artış olduğu kaydedildi.