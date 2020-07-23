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Sabiha Gökçen'de 52 günde 3 ton dezenfektan kullanıldı

DHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 13:10 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 13:10

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında corona virüsle mücadele devam ediyor. Havalimanında 1 Haziran'dan bu yana corona virüsle mücadelede 3 ton dezenfektan kullanıldığı öğrenildi.


Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 1 Haziran tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeniden hizmet vermeye başladı. Gün içerisinde binlerce yolcunun tercih ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda corona virüs önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.
 
 
Terminal binasına görevli personel ve yolcu dışında girişler durdurulurken terminal içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi. Maskesi bulunmayan yolcular için Sabiha Gökçen Havalimanında girişlere maske ve dezenfeksiyon otomatı kuruldu.
 
 
HER YER DEZENFEKTE EDİLİYOR
 
Yolcuların terminal binasına giriş yaptığı ve terminalde yoğun olarak kullanılan noktalara el dezenfektan cihazları yerleştirilirken terminal içerisinde belirli aralıklarla sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapılıyor. Güvenlik kontrol noktasından yolcuların temas ettiği noktalar günlük olarak ULV cihazlarıyla dezenfekte ediliyor. Yolcuların kullandığı noktaların yanı sıra valizlerin kontrolden geçtiği şut altı bölümü de corona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte edilerek önlemler en üst düzeyde tutuluyor.1 Haziran'dan bu yana İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında corona virüsle mücadelede 3 ton dezenfektan kullanıldığı öğrenildi.

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