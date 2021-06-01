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Sabancı motosikletçiler için showroomlar açıyor

01 Haziran 2021 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 19:14

İşadamı Yakup Sabancı, Türkiye genelinde motosikletçilerin ürün ve servis alabileceği “Yasco Motorsports” mağazalarını devreye almayı hedefliyor


Satışın yanısıra motosiklet dünyasında  en önemli faktörlerinden biri de “servis hizmeti”. 
İşadamı Yakup Sabancı’nın kurduğu Birlas firması Türkiye genelinde motosikletlerin  bakım, onarım veya parça değişimlerinin gerçekleşeceği mağaza zinci kurma kararı aldı. “Yasco Motorsports” adı verilecek mağazalarının motosiklet satışı ve servisinde organize perakende kanalı olarak  devreye girmesi hedefleniyor. 
 
İLK ÖRNEK İSTANBUL’DA
İlk franchise örnek Yasco Motorsports mağazasının İstanbul’da açıldığını kaydeden Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ  2021’de 10 daha sonra ise 30 mağazaya kadar çıkacaklarını söyledi.   Demirdağ mağazalarda motosiklet zinciri, balata, filtre,aksesuar  gibi 2 tekerlekle ilgili her tür ürünün yer  alacağını, önümüzdeki günlerde elektrikli scooter,ATV  lastikleri,  bisiklet ekipmanlarının da devreye girmesinin planladığını vurguladı.

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Sabancı motosikletçil showroom
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