Satışın yanısıra motosiklet dünyasında en önemli faktörlerinden biri de “servis hizmeti”.
İşadamı Yakup Sabancı’nın kurduğu Birlas firması Türkiye genelinde motosikletlerin bakım, onarım veya parça değişimlerinin gerçekleşeceği mağaza zinci kurma kararı aldı. “Yasco Motorsports” adı verilecek mağazalarının motosiklet satışı ve servisinde organize perakende kanalı olarak devreye girmesi hedefleniyor.
İLK ÖRNEK İSTANBUL’DA
İlk franchise örnek Yasco Motorsports mağazasının İstanbul’da açıldığını kaydeden Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ 2021’de 10 daha sonra ise 30 mağazaya kadar çıkacaklarını söyledi. Demirdağ mağazalarda motosiklet zinciri, balata, filtre,aksesuar gibi 2 tekerlekle ilgili her tür ürünün yer alacağını, önümüzdeki günlerde elektrikli scooter,ATV lastikleri, bisiklet ekipmanlarının da devreye girmesinin planladığını vurguladı.
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Sabancı motosikletçiler için showroomlar açıyor!
İşadamı Yakup Sabancı, Türkiye genelinde motosikletçilerin ürün ve servis alabileceği “Yasco Motorsports” mağazalarını devreye almayı hedefliyor.
Satışın yanısıra motosiklet dünyasında en önemli faktörlerinden biri de “servis hizmeti”.
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