Sabancı gözünü “servislere” dikti!

Yasco markalı motosiklet lastikleri, madeni yağ gibi ürünlerle sektörde önemli bir marka haline gelen Birlas motosiklet ürünü satışınının yanısıra şimdi de “servis hizmetini ” ağırlık verecek. İşadamı Yakup Sabancı’nın kurduğu Birlas firması Türkiye genelinde motosikletlerin bakım, onarım ve parça değişimlerinin gerçekleşeceği mağaza zinciri “Yasco Motorsports”u genişletme kararı aldı.

Organize perakende kanalı



Motosiklet ürünleri satış ve servisinde organize perakende kanalı olarak devreye giren Yasco Motorsports Mağazalarının ilki İstanbul’da açıldı. Franchise sistemiyle genişleyecek olan Yasco Motorsports mağazaları bu yıl sonuna kadar 5 ilde daha hizmete girecek. Motosiklet kullanımının yoğun olduğu illere yöneleceklerini belirten Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ 2022’de ise 20 mağazaya çıkacaklarını vurguladı. Mağazalarda motosiklet zinciri, balata, filtre, aksesuar gibi 2 tekerlekle ilgili her tür ürünün yer alacağını belirten Demirdağ önümüzdeki günlerde elektrikli scooter, ATV lastikleri, bisiklet ekipmanlarının da devreye girmesinin planladığını vurguladı.



Lastik çeşidi artacak



Motosiklet ve bisiklette önemli bir ayağın da“servis” olduğunun altını çizen Demirdağ kurumsal çalışan bir zincir mağaza varlığının kullanıcıyı cezbedeceğini vurguladı. Yasco motosiklet lastiklerinde 14-17 ve 18 inç ebatlarda da üretime gireceklerini dile getiren Demirdağ ,”Yasco Motorsports mağazalarında önemli bir hedefimiz de güvenliği artıran lastik balansı hizmetlerimizi çoğaltmak. Ayrıca elektrikli scooter bakım hizmetlerini de genişleteceğiz” diye konuştu.