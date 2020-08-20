İşadamı Yakup Sabancı’nın sahip olduğu Birlas otomotiv bünyesinde yapılanacak “Birlas Garage” Auto King, RS Otomotiv gibi markalara rakip geliyor. Otomobil, SUV ve motosikletlere tamirat ve bakım hizmeti verecek Birlas Garage noktası sayısının yıl sonunda 50, 2021’de ise 100’e ulaşması hedefleniyor. Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı mart ayında planlanan yeni yapılanmanın pandemi nedeniyle ertelendiğini belirterek yeni işbirlikleri ile zinciri Türkiye’nin birçok şehrinde oluşturmak istediklerini belirtti. Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ da “Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren bağımsız servisler var. Biz de tecrübemizi Birlas çatısı altında güçlü bir işbirliği ile yeni bir sayfaya taşımak istiyoruz” dedi.
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Sabancı Birlas ile “Garage”lar kuracak!
20 Ağustos 2020 Perşembe - 10:31 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 10:31
İşadamı Yakup Sabancı’nın 1990’da kurduğu Birlas, Türkiye çapında 50 servis noktası ile çalışacak yeni bir tamir ve servis ağı kuracak.
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