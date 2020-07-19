Kemal Sunal filmleri denince ilk akla gelen filmler arasında gösterilen Şaban Oğlu Şaban filmi usta oyuncu kadrosu ve dillere pelesenk olmuş replikleri ile Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları ve konusu ne? İşte Şaban Oğlu Şaban filmi mekanı, oyumcuları ve dikkat çeken detayları hakkında merak edilenler...
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in Şaban Oğlu Şaban filminin senaryosunu da Sadık Şendil yazdı. Şaban Oğlu Şaban filmi Ertem Eğilmez'in kalabalık ve zengin kadrolu komedi filmleri arasında gösterilir.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU
Şaban Oğlu Şaban filminde, Şaban ve Ramazan’ın askeri ve sivil hayattaki maceraları anlatılır. Şaban, komutanı Hüsamettin’i sakarlıklarıyla birçok kez yaralar. İkili askerden sonra çalgıcılığa başlar. İkisi de çalıştıkları yerde Kantocu Nigar’a âşık olur. Nigar’ın belalısı Kadırgalı Eşref'i yakalayan ikili, Nazır Paşa tarafından gizli polis yapılır. Paşa, ikiliyi kız kardeşinin çalınan elmasını bulmaları için görevlendirir. İkiliyi görev yerleri olan konakta komutanları Hüsamettin ve pek çok macera beklemektedir.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Şaban Oğlu Şaban filmi 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.
ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal Şaban
Halit Akçatepe Ramazan
Adile Naşit Hala
Şener Şen Kumandan Hüsamettin
Ayşen Gruda Safinaz
Şevket Altuğ Yunus Kaptan
Sevda Aktolga Selma
Sevil Üstekin Binnaz
Güler Ökten Yunus Kaptanın Eşi