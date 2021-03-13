Şaban ayı ilk gecesi ne zaman? 2021 şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi gün?

Şaban ayı ne zaman başlıyor, şaban ayı ilk gecesi ne zaman? İslam dünyasının mübarek aylarından olan Şaban ayı için az bir süre kaldı. Üç ayların başlangıç ayı Recep ayı sona eriyor. Recep ayı ardından 14 Mart Pazar günü, Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayı başlayacak. Şaban ayı bu yıl mart ayında idrak edilecek. İşte 2021 Şaban ayı tarihleri...

11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayı için bekleyiş sona erdi. Kazanç ayı olarak ifade edilen Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlıyor. Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de eda edilecek. İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 13 Mart’ta bitecek.

2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

İlk Gün Namazı

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021