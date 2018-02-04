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Sabaha kadar sürdü! Afganistan'a 180 roket...

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 14:45 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 15:08

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Dangam ilçesine Pakistan tarafından 180 roket atıldı.


Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, Pakistan sınır birliklerinin dün  akşam saatlerinde Dangam'a yönelik düzenlediği roket saldırısının sabaha kadar  sürdüğünü söyledi.
 
 
Roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten Himmet,  saldırıda 4 sivilin yaralandığını açıkladı.
 
Himmet, Pakistan birliklerinin, 180 roket mermisini Dangam'a  fırlattığını kaydetti.
 
Pakistan'ın saldırılarını sürdürdüğü takdirde misliyle karşılık  verileceğini söyleyen Himmet, Pakistan'ın bu tavrının yanlış olduğunu ifade etti.
 
Yaklaşık iki senedir Afganistan ile Pakistan sınır birlikleri arasında  zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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