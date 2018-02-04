Sabaha kadar sürdü! Afganistan'a 180 roket...

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Dangam ilçesine Pakistan tarafından 180 roket atıldı.

Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, Pakistan sınır birliklerinin dün akşam saatlerinde Dangam'a yönelik düzenlediği roket saldırısının sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten Himmet, saldırıda 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Himmet, Pakistan birliklerinin, 180 roket mermisini Dangam'a fırlattığını kaydetti.

Pakistan'ın saldırılarını sürdürdüğü takdirde misliyle karşılık verileceğini söyleyen Himmet, Pakistan'ın bu tavrının yanlış olduğunu ifade etti.