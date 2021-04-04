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Saba Tümer kahkahasını sattı! Fiyatı...

Saba Tümer kahkahasını sattı! Fiyatı... Şen kahkahası ile tanınan ünlü sunucu Saba Tümer (50), son zamanlarda birçok ünlü ismin NFT yolu ile satışa çıkardığı şeylere bir yenisini ekledi.
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