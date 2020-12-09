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Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok

Saba Tümer: İyi ki evde kocam yok Hürriyet'in haberine göre; Bebek'te spor yaparken görüntülenen ünlü sunucu Saba Tümer, paylaştığı cesur pozlarla ilgili konuştu.
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