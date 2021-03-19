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Saba Tümer'in sözleri üzdü! Neden anne olmak istemedi?

19 Mart 2021 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 17:11

Sunucu Saba Tümer, 'Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu.


50 yaşındaki sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini anlattı:
 
"İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı olacak, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak? Hiçbir şey bilmiyorsun. Daha sonra hayatında geçireceği evreleri de bilmeyeceksin...Tabii ki sen bir anne ya da baba olarak belli bir zamana kadar onun yanında olacaksın ama bu da bir yere kadar. Sonra yine bunu bilemeyeceksin. Annem vefat ettiği gün teyzem bana 'ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim' demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için."
 

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Saba Tümer Gökhan Çınar Katarsis
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