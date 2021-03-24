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Saba Tümer: Herkesin anne olmasına gerek yok

24 Mart 2021 Çarşamba - 12:16 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 12:16

Ünlü sunucu Saba Tümer dün Bebek’te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 'çocuk sahibi olmak istemediğini' söyleyen ünlü sunucu 'herkes anne olmak zorunda değil' dedi.


Sunucu Saba Tümer dün Bebek'te objektiflere yansıdı. Üç aydır düzenli olarak spor yapan Tümer antrenmandan çıktığını söyledi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü sunucu 'çocuk sahibi olmak istemiyorum' sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.
 
Tümer yaptığı açıklamada 'Büyük bir açık yüreklilikle konuştum. Ben kararımın arkasındayım karşıma çıkan veya çıkacak olan biri fikrimi değiştiremez. Bu benim kendi kararım, çok da mutluyum. Herkesin anne olmasına gerek yok bu hayatta, isten olur istemeyen olmaz. Hayat seçimlerden ibaret.' dedi.
 
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar’ın dijital platformda yayınlanan “Katarsis” programına konuk olan Tümer , annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söylemişti: “İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Annem vefat ettiği gün teyzem bana ‘Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim’ demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için.”

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