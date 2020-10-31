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Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu! 'Işık açmış'

İHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:46

İzmir'de yıkılan binaların arasında bulunan Rıza Bey Apartmanı'nda bir vatandaş tarafından kız çocuğu sesi duyuldu. Ekipler o bölgeye yoğunlaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


  İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kalırken yıkılan binadan en son İnci Okan çıkarıldı.
 
Saatler süren bekleyişin ardından mutlu haber geldi, bir vatandaş tarafından bir kız çocuğunun sesi duyuldu.
 
Sesi duyan vatandaş ekiplerin çalışmaları sırasında bir kız çocuğunun çığlık attığını belirterek durumu hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.
 
Sesi duyan Binnur Aleyna Akyol isimli genç kız, "Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış" dedi. 

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