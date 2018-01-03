Saakaşvili'nin iltica başvurusuna Ukrayna'dan ret

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili 'nin Ukrayna 'ya iltica başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Kiev İdari Mahkemesinde yapılan duruşmada Ukrayna Göçmen Servisi’nin Saakaşvili'nin iltica başvurusunu kabul etmemesine ilişkin itiraz ele alındı. Duruşma sonunda hakim Tatyana Skoçek, Saakaşvili'nin itirazını kabul etmedi.

Saakaşvili’nin avukatı Ruslan Çernolutskiy duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Dava hukuken hala devam ettiği için Saakaşvili'nin Ukrayna sınırları içerisinde bulunma hakkı olduğunu belirten Çernolutskiy, bu yüzden Gürcistan'a iadesinin de söz konusu olamayacağını vurguladı.

Ukrayna Göçmen Servisi, 1 Kasım'da, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna sınırları içerisinde mülteci konumuna gelmesini sağlayacak belge vermeyi reddetmişti.

Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan, hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti. Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.