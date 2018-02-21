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Saakaşvili'nin 2021'e kadar Ukrayna'ya giriş yasaklandı

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 21:57 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 21:57

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin 2021'ye kadar ülkeye girişini yasakladığı bildirildi.


İnterfaks-Ukrayna ajansına göre, Saakaşvili'nin avukatı Ruslan  Çernolutskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin müvekkilinin  ülkeye girişine 2021'e kadar yasak koyduğunu aktardı.
 
Çernolutskiy, kararın yasal olmadığını ve buna itiraz edeceklerini  ifade etti.
 
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Ukrayna Göçmen  Servisine iltica başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin  itirazı yerinde bulunmamış, düzenlenen bir operasyonla Saakaşvili Polonya'ya  sınır dışı edilmişti.
 
Saakaşvili, eşinin Hollanda vatandaşı olması nedeniyle Amsterdam'a  yerleşmişti.

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