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Saakaşvili geceleri ev hapsinde olacak

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 19:05 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 19:06

Kiev Temyiz Mahkemesi, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin saat 22.00'den 07.00’ye kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi


Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna’da  Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırıldı. 
 
Kiev Temyiz Mahkemesi, savcılığın Saakaşvili'nin serbest bırakılması  kararına itirazını görüştü. Duruşma sonunda hakim Oleg Prisyazhnyuk,  Saakaşvili’nin yerel saat ile 22.00’den başlayarak sabah 07.00’ye kadar ev  hapsinde kalmasına karar verildiğini açıkladı.
 
Saakaşvili duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada kararı  "utanç verici" olarak nitelendirerek, kısa süre sonra Devlet Başkanı'na yargı  yolunun açılması için yürüyüş eylemlerini başlatacaklarını belirtti.
 
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, suç örgütlerine yardım  ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış,  çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek  kararı üst mahkemeye götürmüştü.
 

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