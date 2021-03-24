Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
DHA | 24 Mart 2021 Çarşamba - 20:49 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 20:49
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı AK Parti
Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Alınan bilgiye göre, Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.