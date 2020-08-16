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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Biden'e tepki

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 0:15 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 0:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin "Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili  açıklamalarına tepki gösterdi.
 
Temel Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize  asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde  çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize  yanın. Amerika başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman  barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir  ortamda Joe Biden'a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak  olmalıdır."

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Joe Biden
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