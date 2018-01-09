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Saadet Partili Mustafa Yaman beraat etti

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 15:45 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 16:14

ByLock'tan tahliye olan Saadet Partili Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme  programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan  15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve güncellenen listeden ismi  çıkarıldıktan sonra tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi  Avukat Mustafa Yaman'ın beraatine karar verildi. 
 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık  Mustafa Yaman ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada mahkemeye gelen raporlar okundu.
 
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, delillerin toplandığını belirterek,  Yaman'ın isminin ByLock listesinden çıkarılması doğrultusunda başkaca bir delil  bulunmadığı için beraatine karar verilmesini istedi.
 
Söz alan sanık avukatları da müvekkileriyle ilgili savcılık mütalaası  ve dosyaya gelen lehe raporlar doğrultusunda müvekkilinin beraat edilmesini talep  etti.
 
Sanık Mustafa Yaman ise "FETÖ'ye Türkiye'deki en uzak insanlardan  biriyim. Adımın anılması bile benim için mağduriyet oluşturuyor. Beraatime karar  verilsin." dedi.
 
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanık Mustafa Yaman'ın  dosya kapsamında suç işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine hükmetti.
 
Kararın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yaman, Türkiye'de  hukukun ve adaletin tesis edileceği günlere ümitlerini artıran bir karar  verildiğini belirterek, "Ama daha yolun çok başındayız. 10 binlerce insan bu  işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması  gerekir." diye konuştu.
 
Olayın geçmişi
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "ByLock"  kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan Mustafa Yaman'ın "silahlı terör  örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını  talep ediliyordu.
 
Mahkeme, Mustafa Yaman'ın, "güncellenen 'ByLock' listesinden adının  çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia  bulunmaması"nı gerekçe göstererek, oy birliğiyle tahliye edilmesine karar  vermişti.

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