Saadet Gürses kimdir? Saadet Gürses kaç yaşında ve nerelidir? Saadet Gürses’in hastalığı ve gençliği…

Saadet Gürses merak konusu oldu. Kanseri yenen Saadet Gürses, Gönül Yazar için söylediği "benim ekmeğimle oynadı" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Saadet Gürses "Bir zamanlar parasızlıktan Taksim'de mendil sattım. Beni tanıyanlar kamera şakası zannettiler." ifadelerini kullanmıştı. Gürses, annesini kaybettiğini maddi güçlükler yüzünden cenazesini bile kaldıramadığını dile getirmişti. Peki, Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında?
SAADET GÜRSES KİMDİR?
Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, 26 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi.
35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Saadet Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı. Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.
SAADET GÜRSES'İN GENÇLİĞİ
SAADET GÜRSES FİLM VE DİZİLERİ
Düğün Şarkıcısı - 2008
Yaprak Dökümü - 2006
Yalnız Kalpler - 2006
İki Aile - 2006
Yaşanmış Şehir Hikâyeleri - 2006
Masum Değiliz - 2005
Sessiz Gece - 2005
Yanık Koza - 2005
Sil Baştan - 2004
Canım Annem - 2004
Oğlum İçin - 2003
Küçük Onur - 2000
Tatlı Kaçıklar - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Gerçek Kesit - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
Buzdan Mutluluk - 1989
Sen Ve Ben - 1988
Patroniçe - 1987
Patroniçe 2 - 1987
Fikrimin İnce Gülü -
Videoyu Oynat
Sarı Mercedes - 1987
Hata - 1984
Bebek - 1979
Dokunmayın Şabanıma - 1979
İyi Aile Çocuğu - 1978
İnek Şaban - 1978
Denizden Gelen Kadın - 1978
Düzen - 1978
El Bebek Gül Bebek - 1978
Sevgili Kardeş - 1978
Liseli Kızlar - 1977
Bizim Kız - 1977
Baraj - 1977
Kolombo Şakir - 1976
Ben Bir Garip Keloğlanım - 1976
Yirmidört Saat - 1976
Tantana Kardeşler - 1976
Sıralardaki Heyecan - 1976
Çirkef - 1975
Derece 37 (2) - 1975
Pembe Panter - 1975
Nereden Çıktı Bu Velet - 1975
Kadınlar - 1975
Aptal Şampiyon - 1975
Üç Kağıtçılar - 1975
Köroğlu- 1968
Yedi Dağın Aslanı - 1966
Aslanların Dönüşü - 1966
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız – 1964