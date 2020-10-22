Saad Hariri kimdir? Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri yeniden görevlendirildi!

Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından istifa eden hükümetin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin ekonomik kriz yaşadığını ve buna daha fazla dayanamayacağını belirterek yeni hükümetin bir an evvel kurulması çağrısında bulunmuştu. Lübnan'da yeni hükümeti kurması için Saad Hariri görevlendirildi. Saad Hariri kimdir?

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi. Hariri yaptığı açıklamada, yeni hükümeti hızlıca kurma sözü verdi. Saad Hariri kimdir?

SAAD HARİRİ KİMDİR?

Saad Hariri veya Saadeddin Refik Hariri 18 Nisan 1970 yılında Riyad'da dünyaya geldi. Aralık 2016 tarihinden beri yürüttüğü Lübnan Başbakanlığı görevinden 4 Kasım 2017'de istifa ettiğini açıklamıştı.

14 Şubat 2005'te suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı (2 ayrı dönem) Refik Hariri'nin en küçük oğlu olan Saad Hariri Suudi Arabistan bazlı olarak kurmuş olduğu dev Oger grubununun (tamamı Hariri ailesine ait) başına geçti. Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1.2 milyar dolarlık bir servetin başında 548'inci sırada gösterilmiştir. Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7'nci büyük zengini, Lübnan baz alındığında en büyük servetidir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biridir. Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelmiştir.

18 Nisan 1970 doğumludur. Georgetown Üniversitesi'nde işletmecilik okumuştur ve 1996'dan günümüze Oger grubunun başında bulunuyor Babasının fiili idaresi suikast olayına kadar sürdü. Bu dönemde Oger grubu satışları 3.15 milyar dolara varan bir inşaat, telekomünikasyon, medya devi haline geldi. Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Saad Hariri, 2009-2011 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

Lübnan'da özellikle Suriye işgal ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde de aktif rol oynamaya başlamıştır. Reform yanlısı, yolsuzluklarla mücadele eksenli, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail birliklerinin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmesi taraftarı ve Suriye'nin ülkenin iç politikasındaki etkisine karşıt bir çizgide Lübnan Parlamentosu'na girmiştir. Ülkenin başbakan adayları arasında gösterilmekle birlikte, önceliğini Lübnan Cumhurbaşkanı Emil Lahud'un, Suriye'ye bağımlı olduğu gerekçesiyle, görevden alınmasına karar vermiş, Lahud'un cumhurbaşkanlığı altında başbakanlık yapmayacağını dile getirmiştir. 4 Kasım 2017'de Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la yaşadığı siyasi gerilim Lübnanlı lideri başbakanlık görevinden istifaya götürmüştü.