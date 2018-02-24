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S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 1:22 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 1:22

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.


S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi  notunun "BB" seviyesinde, yerli para cinsinden kredi notunun da "BB+" seviyesinde  teyit edildiği, görünümünün de "negatif" olarak korunduğu bildirildi.
 
Açıklamada, negatif görünümle ilgili olarak, dış finansal koşullardaki  değişimin Türkiye'nin finansal ve kurumsal sektörünü kısıtlayabileceği  belirtildi.
 
Para politikasının enflasyon ve döviz baskılarını engelleyememesi  durumunda ülkenin kredi notunun düşürüleceği uyarısında bulunulan açıklamada,  Türkiye'nin dış finansmanının ve genelde inşaat ile kamu tüketimine yapılan  yatırımların ülkenin gelecekteki ekonomik ve finansal istikrarı için risk  oluşturduğu ifade edildi.
 
Öte yandan açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya  oranının azalması, enflasyon baskılarının yatışması, Türk lirasının değerinin  dengeye kavuşması, büyüme beklentilerinin artması ve dış finansmanın dengelenmesi  durumlarında Türkiye'nin görünümünün "durağana" yükseltileceği bilgisine yer  verildi.
 
S&P, geçen yıl yüzde 7 büyüme yakalayan Türkiye ekonomisinin bu sene  yüzde 4, gelecek sene de yüzde 3,2 büyüme göstermesinin tahmin edildiğini  aktardı.

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