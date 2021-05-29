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S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 0:07

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.


S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilmede  bulunulması için 28 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Bulgaristan ve İrlanda için  güncelleme gerçekleştirilmediği bildirildi.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden  ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak  güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.
 
S&P, halihazırda Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B ", yerel  para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan"  olarak değerlendiriyor.
 
S&P'nin takviminde, Türkiye için bir sonraki değerlendirme tarihi 22  Ekim olarak yer alıyor.
 

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Uluslararası kredi derecelendirme Standard ve Poor's SveP
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