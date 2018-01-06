S.Arabistan'da 11 prens daha gözaltına alındı

Reuters haber ajansı, Kraliyet Sarayı önünde gözaltındaki kuzenlerinin serbest kalması için gösteri yapan prenslerin muhafızlar tarafından yakalandığını bildiriyor.

Suudi Arabistan 'da bugün 11 prens daha gözaltına alındı. Reuters haber ajansı, gözaltına alınan prenslerin Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlediğini bildiriyor.

Geçen yaz gözaltına alınıp beş yıldızlı hapishaneye tıkılan diğer prenslerin serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini isteyen protestocu prensler, kraliyet muhafızları tarafından yakalandı.

Yerel kaynaklar, göstericilerin ayrıca prenslere sağlanan elektrik ve su ödemelerinin askıya alınmasına tepki gösterdiğini aktarıyor.

İran'da patlayan gösterileri geniş şekilde işleyen Suudi medyası, dini lider Ayetullah Hamaney'in yetkililerle yaptığı toplantıda konuşulanların sızdığını ileri sürmüştü. Haberde, panik halinde olan Hamaney'in 'Allah yardımcımız olsun' dediği yer almıştı.

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren Yemen iç savaşı, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü.

Suriye ve Irak 'taki bilek güreşini kazanan Tahran yönetimi, Husiler'e destek veriyor. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı. Husiler, son aylarda Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenliyor.