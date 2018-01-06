S.Arabistan'da 11 prens daha gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da bugün 11 prens daha gözaltına alındı. Reuters haber ajansı, gözaltına alınan prenslerin Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlediğini bildiriyor.
Geçen yaz gözaltına alınıp beş yıldızlı hapishaneye tıkılan diğer prenslerin serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini isteyen protestocu prensler, kraliyet muhafızları tarafından yakalandı.
Yerel kaynaklar, göstericilerin ayrıca prenslere sağlanan elektrik ve su ödemelerinin askıya alınmasına tepki gösterdiğini aktarıyor.
Gözaltı haberini ilk olarak İran devlet televizyonu Press TV, Twitter hesabından duyurdu. Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran, halihazırda Yemen'de savaşıyor. İki ülke aynı zamanda bir medya savaşı da veriyor.
İran'da patlayan gösterileri geniş şekilde işleyen Suudi medyası, dini lider Ayetullah Hamaney'in yetkililerle yaptığı toplantıda konuşulanların sızdığını ileri sürmüştü. Haberde, panik halinde olan Hamaney'in 'Allah yardımcımız olsun' dediği yer almıştı.
İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren Yemen iç savaşı, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü.
Suriye ve Irak'taki bilek güreşini kazanan Tahran yönetimi, Husiler'e destek veriyor. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı. Husiler, son aylarda Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenliyor.
İran ve Suudi Arabistan, 2017'nin sonbaharında bu kez Lübnan'da karşı karşıya geldi. Lübnan'nın Sünni Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İran ve Hizbullah'ı suçlayarak istifa etmesi, Ortadoğu'yu sarsmıştı. Günler süren belirsizliğin ardından ülkesine dönerek istifasını geri alan Hariri, İran ve Suudi Arabistan'ın birbirlerine savaş tehditleri savurmasına yol açmıştı. Tahran yönetimi, Riyad'ın Hariri'yi baskıyla istifa ettirdiğini savunuyor.