Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi! Sebebini böyle açıkladı...

'Deadpool' karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ryan Reynolds, yeni kararıyla hayranlarını şaşırttı. Önümüzdeki bir yılda 7 filmle seyirci karşısına çıkacak olan ünlü yıldız, kariyerine ara verdiğini açıkladı.

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. 45 yaşındaki Reynolds, “Zaman çok hızlı geçiyor ve geri alamıyorsunuz” dedi.

ÜÇ KIZI VAR

2022'yılına kadar tam yedi projede yer alacağı kesinleşen Reynolds’ın kendisi gibi oyuncu Blake Lively ile olan evliliğinden iki, beş ve altı yaşlarında üç çocuğu var.

RYAN REYNOLDS'IN GELECEK FİLMLERİ

Red Notice / Nolan Booth (2021)

The Adam Project / Adam (2022)

Dragon's Lair (2022)

Spirited (Post-prodüksiyon)

Everyday Parenting Tips (Yapım öncesi)

Deadpool 3 / Wade Wilson - Deadpool (Duyuruldu)

Clue (Duyuruldu)

"PERİ MASALINDAN ÇIKMIŞ GİBİYDİ"

Öte yandan birkaç ay önce SmartLess adlı podcast yayınına konuk olan Reynalds, 2010 yılında Green Lantern( Yeşil Fener) adlı filmde birlikte rol aldığı eşi Blake Lively'den etkilendiğini anlatmıştı.

"Blake ile arkadaştık. Ama başka insanlarla birlikteydik" diyen oyuncu, "Blake, Boston 'a gidiyordu, ben de Boston'a gidiyordum. Ona birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım" demişti.

İlişkileri başladıktan sonra daha kalıcı bir bağlılık istediklerine nasıl karar verdikleri sorulduğundaysa Reynolds, o dönem yaşadıklarını; "Peri masalından çıkmış gibiydi" diye nitelendirmişti.

Şimdilerde üç çocuk babası olan Ryan Reynolds, "Bir hafta sonra, 'Birlikte ev almalıyız' demiştim. Ve yaptık" ifadelerini kullanmıştı.