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Ryan Donk ve Jose Sosa Bodrum'da! 7 bin 500 TL'lik locada keyif...
Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum’da aldı.
Önceki gün Bodrum'da bulunan bir otelin beach’inde görüntülenen Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, tatilin tadını çıkardı.