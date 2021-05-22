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Ryan Donk ve Jose Sosa Bodrum'da! 7 bin 500 TL'lik locada keyif...

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum’da aldı.

Ryan Donk ve Jose Sosa Bodrum'da! 7 bin 500 TL'lik locada keyif... Önceki gün Bodrum'da bulunan bir otelin beach’inde görüntülenen Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, tatilin tadını çıkardı.
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