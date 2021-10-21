Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder?

En sevimli ve aynı zamanda evcil hayvanlar içerisinde kediler gelir. Özellikle pek çok kişi evinde kedi besler ve aynı zamanda rüyalarında görür. Farklı biçimlerde ve şekillerde rüyalara giren kediler, ayrıca gelecek üzerine bazı olasılıkları sunar. Bu doğrultuda rüya alimlerinin yorumlarına bakmak suretiyle siz de görmüş olduğunuz rüyanın anlamını öğrenebilirsiniz.

Rüyada kedi görmek rüya sahibinin hayırlı bir evlat sahibi olacağı üzerine yorumlanır. Ancak eğer rüyayı gören bir kadın ise bazı sıkıntılar ile beraber düşmanları işaret eder. Özellikle samimiyetsiz ve iki yüzü, arkadan iş çeviren insanları anlatmaktadır. Bu insanlara karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini gösteren bir rüyadır.

Rüyadaki Kedi Neye İşaret Eder?

Rüyada kedi rüya sahibinin uzun zamandır görmediği bir kişiden kötü haber alacağı üzerinden yorumlanır. Aynı zamanda eğer kedi siyah renkli ise rüya sahibini düşmanlarını gösterir. Beyaz renkli ve yeni doğmuş kediler üzerinden ise küçük ama tatmin edici paraların zaman içerisinde haneye gireceğine delalet eder. Bu konuda kedinin rengi ile beraber görülmüş rüyaya bağlı olarak olumlu ya da olumsuz durum değişkenlik göstermektedir.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada yavru kedi görmek rüya sahibi için bazı değişiklikler ve yeni bir yaşam anlamına gelmektedir. Aynı zamanda gelecek üzerine planlı ve programlı bir şekilde hayatını düzene sokacağı yönünde yorumlar. Gelecek olan bazı güzel haberler ile beraber maddi ve manevi sorunların üstesinden geleceğine delalet eder. Genel anlamda rüya sahibi için olumlu şekilde ele alınır ve yorumlar.

Rüyada Sarı Kedi Görmek

Rüyada sarı kedi görmek rüya sahibinin daha önce yapmadığı bazı hataları yapacağına dair yorumlanır. Bu sebepten dolayı çevresindeki insanları küstüreceği yönünde delalet eder. Yapacağı yanlışlıklar ile beraber sevdiği dostları ve akrabaları ile arkadaşlarını kaybedebileceği yönünde rivayet edilir. Buna karşı rüya sahibini uyarıcı nitelik taşıyan rüyalar arasında gelir.

Rüyada Eve Kedi Girdiğini Görmek

Rüyada eve kedi girdiğini görmek rüya sahibinin bazı maddi sıkıntılar çekmek zorunda kalabileceği yönünde yorumlanır. Aynı zamanda ailesi ile arasını açacak olan fitneci bir kişiyi göstermektedir. Bu sebepten dolayı evden uzaklaşabileceği yönünde rivayet edilir. Bu tür kişilere karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkar.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada beyaz kedi görmek genel anlamda iş ve özel hayatında sıkıntıların kapıda olabileceğini gösterir. Ancak bu durumlardan rüya sahibinin sabır ve azim göstererek üstesinden geleceği yönünde rivayet edilir.